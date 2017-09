Trois cyclistes russes poursuivent l’AMA

Photo: Eric Feferberg Agence France-Presse

Toronto — Trois cyclistes russes poursuivent l’Agence mondiale antidopage (AMA) et l’avocat canadien qui a mené la récente enquête explosive sur les allégations de dopage russes. Le trio allègue que l’AMA et le professeur de droit de l’Université Western Richard McLaren « les ont injustement impliqués » dans un prétendu système de dopage. Kirill Sveshnikov, Dmitry Strakhov et Dmitry Sokolov affirment qu’on les a empêchés de prendre part aux Jeux olympiques de Rio en raison de leur implication dans le rapport McLaren.