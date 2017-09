Chris Froome remporte la 16e étape du Tour d’Espagne

Photo: Jose Jordan Agence France-Presse

Logroño, Espagne — Le Britannique Chris Froome a remporté mardi sa deuxième victoire d’étape sur le Tour d’Espagne 2017, un contre-la-montre individuel de 40,2 km, confortant son maillot rouge sans toutefois plier la course comme attendu. Monté en puissance au fil de ce « chrono » très roulant dans les vignobles de la Rioja (nord de l’Espagne), Froome a établi le meilleur temps en 47 minutes. Déjà vainqueur de la 9e étape au sommet de Cumbre del Sol, il a devancé lors de cette 16e étape le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb) de 29 secondes et l’Italien Vincenzo Nibali (Bahreïn) de 57 secondes. Au général, Froome (Sky) compte désormais 1 min 58 d’avance sur son dauphin Nibali et 2 min 40 s sur Kelderman, troisième, avant les cinq dernières journées, dont les redoutables ascensions vers Los Machucos mercredi (17e étape) et l’Angliru samedi (20e étape). Mercredi, la mainmise de Froome sera mise à l’épreuve lors de la 17e étape (180,5 km) et l’ascension finale vers Los Machucos.