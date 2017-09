Les Rockets de Houston vendus pour une somme record

Houston — Tilman Fertitta, un homme d’affaires propriétaire de restaurants et de casinos, se porte officiellement acquéreur des Rockets de Houston de la NBA. Selon les détails de la transaction obtenus par Associated Press, il va verser la somme record de 2,2 milliards $US au propriétaire Leslie Alexander. Le prix de la transaction surpasse les 2 milliards $US payés par Steve Ballmer pour l’achat des Clippers de Los Angeles en 2014. La vente doit encore être approuvée par le conseil des gouverneurs de la NBA. L’entreprise Clutch City Sports and Entertainment, qui gère la présentation de spectacles au Toyota Center, fait aussi partie de l’entente. L’homme d’affaires Tilman Fertitta est né à Galveston au Texas et passé toute sa vie adulte à Houston.