Roger Federer l’emporte sans convaincre

New York — Le Suisse Roger Federer a encore une fois eu besoin de cinq manches pour remporter son match aux Internationaux des États-Unis, battant le Russe Mikhail Youzhny 1-6, 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-2 jeudi.

Ce fut un affrontement plus difficile que prévu pour Federer, qui montrait une fiche de 16-0 contre Youzhny et de 16-0 lorsqu’il dispute un match de deuxième tour à Flushing Meadows.

Federer a triomphé cinq fois de suite à ce tournoi, de 2004 à 2008, et il a été finaliste à deux reprises.

Âgé de 36 ans, Federer ne semblait pas dans son assiette pendant une bonne partie de ce duel. Il a commis 68 fautes directes et a été ralenti par des douleurs au dos. Youzhny, un ancien joueur du top 10, a pour sa part été aux prises avec des crampes à une jambe, diminuant considérablement son niveau de jeu lors des deux dernières manches.

Lors de son match de premier tour, lundi soir, le Suisse avait eu besoin de cinq sets pour défaire l’Américain de 19 ans Frances Tiafoe.

En vertu de sa 80e victoire à New York, Federer a brisé l’égalité qui persistait avec Andre Agassi et a fait un pas de plus en direction du record détenu par Jimmy Connors, qui a signé 98 triomphes aux Internationaux des États-Unis.

Les têtes tombent

Le Bulgare et septième tête de série Grigor Dimitrov est quant à lui devenu le plus récent membre du top 10 mondial à se faire montrer la sortie alors qu’il s’est incliné au deuxième tour devant le Russe Andrey Rublev.

Âgé de 19 ans et classé 53e au monde, Rublev a eu le dessus avec des manches de 7-5, 7-6 (3), 6-3 pour atteindre le troisième tour d’un tournoi majeur pour une première fois.

Son élimination signifie qu’il ne reste plus que quatre membres du top 10 mondial de l’ATP en lice à Flushing Meadows. Le Britannique Andy Murray, no 2, le Suisse Stanislas Wawrinka, no 4, le Serbe Novak Djokovic, no 5, et le Japonais Kei Nishikori, no 10, étaient tous absents en raison de blessures.

L’Allemand Alexander Zverev, no 6, a été éliminé mercredi par le Croate Borna Coric dans un match de deuxième tour.

Rafael Nadal devrait croiser le fer avec le Japonais Taro Daniel dans le deuxième match du programme de soirée au stade Arthur-Ashe.

Le Tchèque et 15e tête de série Tomas Berdych a vu son aventure new-yorkaise prendre fin. L’Ukrainien Alexandr Dolgopolov a gagné leur match de deuxième tour 3-6, 6-1, 7-6 (5), 6-2.

L’Argentin Juan Martín del Potro a atteint le troisième tour grâce à une victoire de 6-2, 6-3, 7-6 (3) contre l’Espagnol Adrian Menendez-Maceiras.

Pliskova en trois manches

La reine du tennis féminin Karolina Pliskova a atteint le troisième tour grâce à une victoire de 2-6, 6-3, 6-4 face à l’Américaine Nicole Gibbs.

Après un début de match difficile, Pliskova a renversé la vapeur pour éviter de devenir la cinquième joueuse parmi les sept premières têtes de série à être éliminée.

La Tchèque a encore beaucoup de travail à faire si elle souhaite demeurer au premier rang mondial. Elle doit atteindre la finale ou gagner le titre si Garbine Muguruza s’incline lors des demi-finales.

La Roumaine Simona Halep, deuxième tête de série, la Danoise Caroline Wozniacki, no 5, l’Allemande et championne en titre Angelique Kerber, no 6, et la Britannique Johanna Konta, no 7, ont toutes déjà subi l’élimination.

Pliskova a perdu en finale contre Kerber l’an dernier.

Par ailleurs, Wozniacki a fait connaître son mécontentement envers les organisateurs du tournoi pour le traitement de faveur réservé à la Russe Maria Sharapova.

Après sa défaite contre Ekaterina Makarova sur le court no 17 mercredi soir, l’ancienne no 1 au monde a déclaré au réseau Ekstra Bladet TV qu’elle croyait qu’il était « inacceptable » que les deux matchs de Sharapova aient été présentés au stade Arthur-Ashe.

Sharapova a obtenu une invitation des organisateurs pour participer aux Internationaux des États-Unis. Elle dispute un premier tournoi majeur depuis la fin d’une suspension de 15 mois pour dopage.

« Que quelqu’un qui revient d’une suspension pour dopage dispute tous ses matchs sur le court principal est quelque chose de douteux », a déclaré Wozniacki.