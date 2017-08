Lopez gagne la 11e étape, mais Froome demeure en tête

Photo: Jose Jordan Agence France-Presse

Calar Alto — Chris Froome a fini deuxième de la 11e étape du Tour cycliste d’Espagne qui a été remportée par Miguel Angel Lopez, mercredi, mais ça ne l’a pas empêché de creuser l’écart en tête du classement général de la compétition. Lopez a complété le parcours de 187,5 km entre Lorca et le sommet de Calar Alto en cinq heures, cinq minutes et neuf secondes. Froome l’a suivi à 14 secondes derrière, et il a franchi le fil d’arrivée tout juste devant son principal rival pour l’obtention du titre espagnol.