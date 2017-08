Mark McMorris vise un retour à la compétition en décembre

Photo: Frank Gunn La Presse canadienne

Le planchiste étoile Mark McMorris prévoit d’effectuer un retour à la compétition en décembre, après avoir été victime d’un grave accident plus tôt cette année. L’athlète âgé de 23 ans a subi une fracture à la mâchoire et une autre au bras gauche, une rupture de la rate, une fracture pelvienne stable, des fractures aux côtes et un affaissement pulmonaire quand il a raté un saut et heurté un arbre de plein fouet dans une région éloignée de la Colombie-Britannique le 25 mars.