Une cinquième victoire cette saison pour Lewis Hamilton, de Mercedes

Lewis Hamilton, de Mercedes, a remporté dimanche le Grand Prix de Belgique de Formule Un, inscrivant ainsi une cinquième victoire cette saison.

Il a devancé par 2,4 secondes la Ferrari de Sebastian Vettel, et par 10,8 secondes la Red Bull de Daniel Ricciardo.

« J’attendais une erreur de Lewis et elle n’est pas venue », a dit Vettel.

Avec environ 10 tours à disputer, l’Allemand est venu bien près de ravir la tête au Britannique, se plaçant à ses côtés dans un long passage droit. Hamilton a toutefois réussi à prendre le virage en premier, de justesse.

« Je ne suis pas entièrement satisfait », a dit Vettel, relatant qu’il a un peu mal approché ce tournant.

Au classement des pilotes, l’avance de Vettel se chiffre à sept points devant Hamilton, qui en était à sa 200e course en carrière.

« Un solide week-end pour moi et l’équipe, a dit Hamilton. Je suis très reconnaissant pour tout le travail acharné qui a été fait. »

Vettel compte quatre victoires et autant de deuxièmes places. Hamilton a obtenu deux fois la deuxième position.

« Je dirais que notre rythme a été très bon, a commenté Vettel. J’ai bien hâte à la prochaine course [le Grand Prix d’Italie à Monza, le week-end prochain]. »

Ricciardo terminait troisième pour la cinquième fois cette année. Il s’est imposé en Azerbaïdjan, au mois de juin.

Stroll 11e

Le Québécois Lance Stroll a fini 11e au volant de sa Williams.

« Nous sommes arrivés juste à court pour les points et c’est dommage, mais ç’a quand même été une bonne course, a dit Stroll. J’ai subi un peu de dommages en dépassant Kevin Magnussen [Ferrari]. Une partie de l’aile avant s’est brisée et par la suite, c’était surtout une question d’amener la voiture à destination. Je ne pouvais plus vraiment attaquer. »

Kimi Raikkonen a terminé quatrième avec sa Ferrari, devant la Mercedes de Valtteri Bottas.

Le top 10 a été complété par Nico Hulkenberg (Renault), Romain Grosjean (Haas), Felipe Massa (Williams), Esteban Ocon (Force India) et Carlos Sainz (Toro Rosso).

Situé en région forestière en Ardenne, le circuit de Spa est le plus long de la Formule Un, à 7 km.

Une collision entre Ocon et Sergio Perez de Force India a semé des débris sur la piste au 30e tour (sur 44), amenant la présence de la voiture de sécurité, et ce pendant quatre tours.

Toujours sans victoire cette saison, le jeune Max Verstappen doit continuer d’être patient : sa course a pris fin au huitième tour, sa Red Bull n’avançant plus.

Son meilleur résultat de la saison remonte à avril, avec une troisième place en Chine.

La course a aussi été frustrante pour Fernando Alonso, le champion de la Formule Un en 2005 et 2006. Il est parti 10e, mais sa McLaren ne donnait pas le rendement souhaité.

La journée d’Alonso a pris fin au 26e tour, son bolide ayant trop d’ennuis avec les moteurs Honda.