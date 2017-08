Le Slovène Matej Mohoric gagne la plus longue étape du Tour d’Espagne

Cuenca, Espagne — Le Slovène Matej Mohoric a facilement remporté la plus longue étape du Tour d’Espagne et Chris Froome demeure en tête du classement général.

Mohoric a pris le contrôle de la course lors de la dernière ascension et a filé vers la victoire après une descente sinueuse qui a couronné les 207 kilomètres de l’étape entre Lliria et Cuenca.

Le gagnant a franchi le fil d’arrivée 16 secondes devant le groupe de coureurs qui lui faisait la chasse. Le Polonais Pawel Poljanski a terminé deuxième et l’Espagnol Joaquín Rojas a pris la troisième position.

Quatorze coureurs se sont échappés très tôt dans la journée et tous ont terminé à moins de trois minutes de Mohoric.

« C’est incroyable, ça fait longtemps depuis ma dernière grande victoire, a déclaré Mohoric. J’ai toujours travaillé fort et fait de mon mieux, mais c’est formidable d’obtenir la victoire. »

Froome a terminé l’étape à presque neuf minutes du vainqueur du jour en compagnie de ses coéquipiers de l’équipe Sky et du reste du peloton. Cela lui a suffi pour conserver sa priorité de 11 secondes. « Nous avons toujours gardé le contrôle », a souligné Froome.

Le Colombien Johan Esteban Chaves Rubio occupe le deuxième rang au classement général, et l’Irlandais Nicolas Roche est troisième, à 13 secondes du vainqueur du Tour de France. Mohoric, membre de l’équipe Emirates, a grimpé au 38e rang.