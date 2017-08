Hamilton impose son rythme lors des premiers essais du GP de Belgique

Spa-Francorchamps — Lewis Hamilton a tiré profit de pneus plus efficaces pour inscrire le chrono le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Belgique. Le pilote Mercedes avait été devancé par la Ferrari de Kimi Räikkönen lors de la séance initiale en matinée, mais c’était surtout parce que Räikkönen avait fait le choix des pneus ultratendres, alors que Hamilton avait choisi les pneus tendres, légèrement plus lents. Alors que les deux ont roulé en ultratendres en P2, Mercedes a imposé son rythme lorsque Hamilton a réalisé le meilleur tour en 1 minute 44,753 secondes — reléguant Räikkönen à 262 millièmes de seconde et son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas à 427 millièmes. « La voiture m’a paru très bonne d’entrée de jeu », a mentionné Hamilton, victorieux de quatre courses cette saison. Mercedes a apporté des améliorations aux moteurs des deux voitures pour ce week-end, ce qui signifie que c’est la quatrième évolution des spécifications. Toute autre modification cette saison entraînera des pénalités. Autre élément encourageant pour Hamilton, l’actuel meneur au championnat, Sebastian Vettel, n’a pu faire mieux que le cinquième chrono, derrière Max Verstappen (Red Bull). Le Canadien Lance Stroll (Williams), qui s’attendait à être plus rapide à Spa, s’est classé 17e (1 min 47 s 861) en après-midi à plus de trois secondes du meneur de la journée. « Ce n’est pas là que nous espérions être, a-t-il reconnu. Nous avons tout simplement eu du mal à garder la vitesse en courbe et à être aussi performants que désiré. Nous devons progresser dans les virages rapides, parce que nous souffrons du même genre de problèmes qu’à Silverstone et en Autriche. Nous ne parvenons tout simplement pas à garder la vitesse dans ces virages longs avec beaucoup de charge. »