Chris Froome toujours en tête

Photo: Jaime Reina Agence France-Presse

Sagonte, Espagne — Chris Froome a conservé le premier rang du classement général du Tour cycliste d’Espagne après que Tejay van Garderen eut été victime de deux chutes lors de la sixième étape, jeudi. Van Garderen a amorcé la journée en deuxième position, à dix secondes du Britannique. Mais l’Américain a glissé en quatrième place, à 30 secondes de la tête, après une journée marquée par plusieurs bourdes. Esteban Chaves en a profité pour se hisser au deuxième rang, à 11 secondes du sommet, et deux secondes devant Nicolas Roche. Le Polonais Tomasz Marczynski est sorti victorieux de l’étape de 204 km entre Vila-real et Sagonte, marquée par quatre ascensions de catégorie 3 et une de catégorie 2. Vendredi, les cyclistes devront négocier une étape de 207 km entre Lliria et Cuenca. Le Tour d’Espagne prendra fin le dimanche 10 septembre à Madrid.