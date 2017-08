Tour d'Espagne: Chris Froome augmente son avance en tête

Alcossebre, Espagne — Chris Froome a accru son avance en tête du classement du Tour d’Espagne à l’issue de la cinquième étape remportée par le Kazakh Alexey Lutsenko. Lutsenko a laissé derrière lui Marco Haller au début de la dernière ascension de la journée, une pente jusqu’à l’église Ermita de Santa Lucia et sa vue sur la Méditerranée. Lutsenko a terminé l’étape de 175,7 kilomètres de Benicassim à Alcossebre en quatre heures et vingt-quatre minutes. C’était la première victoire dans un grand tour du coureur de 24 ans d’Astana. La course se terminera à Madrid le 10 septembre.