McEnroe choisit Shapovalov

Avant de s’envoler vers New York pour peaufiner sa préparation en vue des qualifications des Internationaux de tennis des États-Unis, Denis Shapovalov avait exprimé le désir de participer au match de barrage de la Coupe Davis entre le Canada et l’Inde, à la mi-septembre à Edmonton. En attendant de connaître son sort, la nouvelle coqueluche du tennis canadien a reçu une invitation qu’il n’avait probablement pas vue venir.

Shapovalov a été l’un des deux joueurs choisis par le capitaine John McEnroe pour se joindre à l’Équipe Monde, qui affrontera l’Europe lors de la première édition de la Coupe Laver, du 22 au 24 septembre à Prague.

Le Canadien de 18 ans se joindra donc à son compatriote Milos Raonic, qui avait déjà été admis parmi le groupe de six joueurs en vertu de son 10e rang au classement de l’ATP à l’issue du tournoi de Wimbledon.

Les Américains Jack Sock, classé 17e, John Isner (19e) et Sam Querrey (20e) ont également été admis d’office. McEnroe a complété la formation en optant pour l’Argentin Juan Martin del Potro (31e).

Ils affronteront un groupe qui réunira deux des plus grands joueurs de l’histoire du tennis masculin, soit Rafael Nadal et Roger Federer. L’Espagnol et le Suisse occupaient, respectivement, les deuxième et troisième rangs au classement de l’ATP au lendemain du tournoi de Wimbledon, que Federer a gagné pour la huitième fois de sa carrière.

Le Croate Marin Cilic (6e), finaliste à Wimbledon, et l’Autrichien Dominic Thiem (7e) ont aussi été admis en vertu de leur classement, tandis que le capitaine Bjorn Borg a ajouté le jeune Allemand Alexander Zverev, huitième joueur mondial et vainqueur de la Coupe Rogers, et le Tchèque Tomas Berdych (14e).

« Je vis une année fantastique et l’invitation de John McEnroe à me joindre à l’Équipe Monde à la Coupe Laver vient couronner le tout », a déclaré Shapovalov dans une entrevue publiée sur le site Internet officiel de l’événement.

McEnroe croit que l’adolescent canadien possède cette faculté de briller de tous ses feux lors des grandes occasions.

« Denis Shapovalov a montré qu’il était capable de composer avec la pression des grands matchs. Son enthousiasme exubérant et son style combatif seront de belles additions à notre équipe à la Coupe Laver », a affirmé McEnroe.

Comme la Coupe Ryder

Dans le cadre de cette compétition, qui n’est pas sans rappeler la Coupe Ryder et la Coupe des Présidents au golf, quatre matchs seront présentés lors de chacune des trois journées de compétition, dont trois duels en simple chaque jour. Dans tous les cas, il s’agira de matchs deux de trois.

Chaque joueur disputera au moins un match en simple durant les trois jours de la compétition, mais aucun ne pourra en jouer plus que deux. Au moins quatre des six joueurs de chaque équipe devront évoluer en double.

La Coupe Laver reviendra en 2018, aux États-Unis, et sera présentée tous les ans, sauf lors des années olympiques, deux semaines après les Internationaux des États-Unis.

Le Canadien Denis Shapovalov jouera pour l’Équipe Monde à la Coupe Laver