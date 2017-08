Bon départ de Shapovalov et d’Auger-Aliassime

New York — Le Montréalais Félix Auger-Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov ont franchi le premier tour des qualifications des Internationaux des États-Unis, mardi. Auger-Aliassime a vaincu le Japonais Hiroki Moriya 6-3, 6-3, tandis que Shapovalov a eu le dessus 6-3, 6-4 face à l’Américain Denis Kudla. Classé 227e au monde et âgé de 17 ans, Auger-Aliassime affrontera au deuxième tour l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky. De son côté, Shapovalov, qui a atteint les demi-finales de la Coupe Rogers plus tôt en août, croisera maintenant le fer avec le Portugais Gastão Elias, qui a défait son compatriote Goncalo Oliveira 6-2, 4-6, 6-1. Françoise Abanda et Frank Dancevic, participent également aux qualifications.