Muguruza bat Pliskova et accède à la finale du tournoi de Cincinnati

Cincinnati — Garbine Muguruza a éliminé du tournoi de Cincinnati la favorite Karolina Pliskova, battue 6-3 et 6-2 en demi-finale par l’Espagnole, samedi.

Reine de Paris l’an dernier et de Wimbledon cette année, elle a vaincu la championne en titre en 81 minutes, obtenant deux bris à chaque manche.

Muguruza a pris le service de la Tchèque lors des premier et dernier jeux du premier set. En deuxième manche, elle a réédité pour faire 4-2 et 6-2.

Pliskova lui a donné un coup de main en commettant six doubles fautes. Muguruza s’est limitée à 13 erreurs non provoquées, tandis que sa rivale a été fautive 28 fois.

« Je ne pense pas que c’était mon meilleur tennis, a dit Pliskova. Je n’avais pas beaucoup d’énergie. Je crois que le ton a été donné dès le tout premier jeu. »

Au service, Muguruza a remporté 80 pour cent des points disputés sur ses premières balles. Elle a remporté un jeu à zéro à chacune des manches.

« J’ai été très précise, a dit la jeune femme de 23 ans. Je voulais être agressive et ne pas hésiter. Je me sentais très bien et en contrôle. Tout a fonctionné. »

Le match s’est terminé sur une frappe hors cible de la numéro 1 mondiale, au profit de la quatrième tête d’affiche.

Ce sera une première finale en sol américain pour l’Espagnole. Sa rivale sera l’Américaine Sloane Stephens ou la Roumaine Simona Halep.

Muguruza a remporté son seul match contre Stephens en 2015. Elle a une fiche de 2-1 contre Halep, l’ayant affrontée en 2014 et 2015.

Dans la première demi-finale des hommes, le Bulgare Grigor Dimitrov a eu raison de l’Américain John Isner, 7-6 (4) et 7-6 (10).

Ce match sans bris a donné lieu à 24 as, dont 14 par Isner.

Dimitrov en sera à sa première finale d’un tournoi de la série Masters 1000. Il va croiser le fer avec l’Australien Nick Kyrgios ou l’Espagnol David Ferrer.

Dimitrov sera en quête d’un troisième titre cette année, après s’être imposé à Brisbane et à Sofia.