Mondiaux d’athlétisme: Usain Bolt transporte la Jamaïque jusqu’en finale

Usain Bolt a préparé le terrain pour son grand départ, aidant la Jamaïque à se qualifier pour la finale du relais 4x100 mètres, samedi, aux Championnats du monde d’athlétisme se déroulant à Londres.

Comme prévu, Bolt trouvera l’Américain Justin Gatlin sur son chemin dans ce qui sera le dernier chapitre d’une incroyable carrière.

Les deux nations ont remporté leur course de qualification, plus tôt samedi, bien que les États-Unis aient été plus rapides grâce à un temps de 37,30. Bolt et ses coéquipiers ont franchi la ligne d’arrivée avec un chrono de 37,95. Le Canada a terminé au quatrième rang (38,48) et il s’est lui aussi qualifié pour la finale.

Au cours de la dernière décennie, la Jamaïque a pu se fier à 100 % sur Bolt pour ramener l’or au pays. La dernière fois qu’elle n’a pas gagné la finale des Mondiaux, en 2007, Bolt était une verte recrue et il avait effectué le deuxième relais, en route vers une médaille d’argent. Ce sont d’ailleurs les Américains qui avaient raflé l’or.

Depuis, Bolt a dominé toutes les compétitions internationales jusqu’à cette année. Plus tôt lors des Mondiaux, il avait dû se contenter d’une médaille de bronze au 100 m, baissant pavillon devant Gatlin et Christian Coleman.

La Grande-Bretagne, le Japon, la Turquie, la France et la Chine feront également partie de la finale, qui conclura la journée.

Du côté des femmes

Chez les dames, les États-Unis ont remporté leur course, mais c’est l’Allemagne qui a terminé première de la deuxième vague. Les Américaines ont réussi un temps de 41,84 tandis que les Allemandes ont affiché un chrono de 42,34.

L’Américaine Allyson Felix tentera de devenir l’athlète ayant décroché le plus de médailles de l’histoire des Championnats du monde d’athlétisme.

La Grande-Bretagne, la Suisse, la Jamaïque, le Brésil, le Trinité-et-Tobago ainsi que les Pays-Bas, menés par la championne du 200 m Dafne Schippers, ont tous obtenu leur laissez-passer pour la finale.

Au décathlon, le Canadien Damian Warner a remporté la course de 110 m haies en 13,63 secondes, mais il a complété l’épreuve du lancer du disque au 20e échelon en vertu d’un lancer qui a franchi une distance de 40,67 mètres.

Warner s’était faufilé en troisième position après six épreuves, mais il a glissé au cinquième rang au terme du lancer du disque. Il a accumulé 6048 points depuis le début du décathlon, à 47 points de la troisième place. Le Français et médaillé d’argent aux Jeux de Rio Kévin Mayer occupe actuellement la tête du classement avec 6296 points.

Plus tard en journée, le coureur britannique Mo Farah prendra part à une dernière course dans un championnat majeur lorsqu’il tentera de signer un quatrième titre mondial consécutif au 5000 m.