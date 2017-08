Javier Gomez Noya remporte le Triathlon de Montréal

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

L’Espagnol semblait avoir retrouvé sa forme des jours d’antan lorsqu’il a franchi le fil d’arrivée, dimanche après-midi, saluant la foule réunie au quai Jacques-Cartier. Couronné cinq fois champion de la Série mondiale de triathlon de l’ITU, il a terminé les épreuves de 1,5 kilomètre à la nage, 40 km en vélo et 10 km à la course à pied en 1 heure 47 minutes et 49 secondes