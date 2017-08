Mondiaux d’athlétisme: Van Niekerk et Thompson en toute quiétude

Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, recordman du monde du 400 m (43.08), et la sprinteuse jamaïquaine Elaine Thompson, sur 100 m, ont avancé en toute quiétude lors des séries de leurs épreuves respectives aux Mondiaux de Londres, samedi.

Les cadors du tour de piste ont fait chauffer les puissants moteurs sans puiser dans les réserves et ainsi éviter l’acide lactique, l’ennemie de la dernière ligne droite.

A ce jeu, Van Niekerk s’est caché (45.27) pour préserver son énergie en vue de la quête du doublé 400/200 m, tandis que le Botswanien Isaac Makwala, qui s’est lancé le même défi que «WVN», n’a lui pas tant ralenti en fin de course.

Makwala a réalisé le scratch (44.55) devant deux jeunots, le Bahaméen Steve Gardiner (44.75) et Baboloki Thebe (44.82), autre Botswanien en vogue. Et la nouvelle terreur américaine Fred Kerley a aussi impressionné.

Les aléas de la météo

«Wayde est mon frère. C’est vraiment un chic type. Nous voulons conquérir le monde ensemble et faire de la finale une affaire africaine», a déclaré Makwala.

La pluie, tombée quelques minutes en milieu de journée, a semblé glisser sur la double championne olympique (100/200 m) Elaine Thompson en séries du 100 m. La Jamaïquaine, qui a renoncé au demi-tour de piste à Londres, a assuré en 11 sec 05/100es, et rassuré sur sa blessure à un tendon d’achille.

Le scratch a été réalisé par la jeune Allemande Gina Luckenkemper qui a profité d’une piste encore sèche dans la 1re série pour fêter sa 1re ligne droite sous les 11 secondes (10.95).

Les demi-finales et finale du 100 m dames sont programmés dimanche soir.

Champion de tout sur 800 m, David Rudisha a renoncé aux Mondiaux à cause d’une élongation à un quadriceps. Sans son roi, le Kenya a néanmoins trois princes ambitieux, dont Ferguson Cheruiyot Rotich et Emmanuel Korir, meilleur performer mondial de la saison, qui se sont imposés dans leurs séries respectives.

«Mon but est la finale et je n’ai pas d’autre quête que l’or», a souligné le junior Kipyegon Bett, le plus jeune (19 ans) du trio. Les Kényans devront également compter sur le Botswanien Nijel Amos et l’Américain Donovan Brazier, seulement 20 ans. Dès dimanche, date des demi-finales.