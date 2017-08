Maria Sharapova se désiste de la Coupe Rogers en raison d'une blessure

Toronto — La Russe Maria Sharapova ne participera pas au volet féminin de la Coupe Rogers, qui se tiendra à Toronto la semaine prochaine, en raison d’une blessure à l’avant-bras gauche.

Tennis Canada a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse jeudi matin.

« Je suis tellement désolée de rater la Coupe Rogers cette année, a déclaré Sharapova. J’apprécie l’initiative des responsables du tournoi de m’avoir accordé un laissez-passer, ainsi que l’appui de mes supporters de Toronto. Je suis déçue qu’une blessure me tienne à nouveau à l’écart des courts de tennis, mais je vais travailler avec vigueur pour reprendre la pratique du sport que j’adore le plus rapidement possible. »



Sharapova, qui avait reçu un laissez-passer des organisateurs, a ressenti des douleurs pendant le tournoi de Stanford plus tôt cette semaine, et elle a été contrainte à se retirer de la compétition.

L’absence de Sharapova ouvre la porte au tableau principal à la jeune canadienne Bianca Andreescu, qui s’était vu offert une invitation à la ronde des qualifications. Cette invitation a plutôt été donnée à Carol Zhao, une autre Canadienne.

Andreescu, une Torontoise de 17 ans, se joindra donc aux Montréalaises Eugenie Bouchard et Françoise Abanda dans le tableau principal.

Andreescu participe au tournoi de Washington et a même signé la première victoire de sa jeune carrière au tableau principal d’un tournoi de la WTA plus tôt cette semaine. Jeudi, elle doit livrer bataille à la Française Kristina Mladenovic, deuxième tête de série, dans un duel de deuxième ronde.

Le dernier laissez-passer pour les deux rondes de qualifications, samedi et dimanche, ira à la Québécoise Charlotte Robillard-Millette ou à la Canadienne Carson Branstine. Les deux joueuses doivent s’affronter jeudi dans la finale précédant les qualifications.