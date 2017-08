Blessé, De Grasse se retire des Mondiaux d’athlétisme

Le dernier duel tant attendu entre Usain Bolt et Andre De Grasse n’aura jamais lieu. Le sprinter étoile canadien Andre De Grasse s’est retiré des Championnats du monde d’athlétisme de Londres, mercredi.

De Grasse a subi une élongation de grade 2 aux ischio-jambiers — c’est-à-dire une déchirure musculaire partielle — alors qu’il pratiquait ses départs lors d’un entraînement, lundi.

« Après avoir subi une blessure cette semaine, je suis attristé d’annoncer à mes partisans que je ne serai pas en mesure de courir à Londres », a écrit De Grasse sur son compte Twitter officiel mercredi soir.

After sustaining an injury this week, I'm devastated to let my fans know that I will be unable to compete in London.https://t.co/83S8RiyyLE