Patrick Carpentier effectuera des essais en Formule E

Le promoteur du championnat du Formule E, Alejandro Agag, a annoncé lundi matin que le pilote québécois Patrick Carpentier participera à des essais au volant d’une voiture de la série en octobre à Valence, en Espagne, dans l’espoir d’obtenir un volant pour la prochaine saison.

« Ça s’est fait très rapidement ce week-end, a admis Carpentier, encore sur un nuage. Après avoir fait mon travail pour décrire la course à la télévision, je suis rentré chez moi et le téléphone a sonné samedi soir vers 22 h 30. Je me demandais bien qui pouvait m’appeler à cette heure-là. C’était Alejandro Agag, qui voulait connaître mon intérêt pour la FE. On a ensuite discuté dimanche et ça s’est concrétisé seulement lundi matin. Maintenant, il faut que j’en parle avec ma femme mardi. »

Même si rien n’est assuré en prévision de la saison prochaine, Carpentier a reconnu en entrevue à La Presse canadienne qu’il envisageait de sortir de sa retraite pour rouler à temps plein dans la série.

« C’est un essai exploratoire, a-t-il rappelé. Si ça se déroule bien, que j’aime ça et qu’eux sont contents, alors on entamera des pourparlers avec une équipe. Je n’ai discuté avec aucune équipe jusqu’ici, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin, évidemment. »

Trop vieux?

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’était pas trop vieux pour tenter un retour à la compétition, et surtout s’il serait en mesure de connaître du succès sur des circuits aux quatre coins de la planète, alors qu’il a essentiellement piloté en Amérique du Nord, le Québécois âgé de 45 ans a tenu à rassurer tout le monde.

« J’ai piloté en Europe dans le temps de la série Indy — j’avais même fait le Japon, le Brésil, l’Allemagne, l’Australie et l’Angleterre —, donc je me suis quand même pas mal promené, a-t-il évoqué. Je vais voir ce que ça va donner. Mais vous savez, parfois la vie est trop courte pour ne pas tenter le coup. […] Et puis, je ne suis pas trop vieux pour la FE. Stéphane Sarrazin et Nick Heidfeld, qui connaissent du succès dans cette série, sont dans la quarantaine. Alors pourquoi pas moi ? »

Pour Carpentier, le déclic s’est produit en piste vendredi, alors qu’il agissait comme ambassadeur du ePrix de Montréal.

« Quand j’ai essayé l’auto, je n’en revenais pas, a-t-il d’abord dit. Ça faisait longtemps que je n’avais pas embarqué dans une monoplace, et je dois admettre que j’étais plus à l’aise qu’à l’époque où je faisais du NASCAR. C’était comme si j’avais débarqué de la FE hier. D’ailleurs, le comportement de la voiture me rappelait vraiment celui d’une voiture de la Formule atlantique — plus rapide, évidemment. J’ai vraiment aimé ça. »