Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Hongrie

S’élançant avec Ferrari pour une 50e fois, l’Allemand Sebastian Vettel a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie de Formule Un, inscrivant ainsi une quatrième victoire cette saison.

« Grazie ! Forza Ferrari ! », a-t-on pu l’entendre dire à la radio de l’équipe, une fois franchie la ligne d’arrivée.

Photo: Peter Kohalmi Agence France-Presse

Au classement général, il augmente son avance au sommet devant Lewis Hamilton de Mercedes, avec 202 points contre 188. L’Anglais a terminé quatrième.

Kimi Raikkonen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont fini deuxième et troisième, respectivement.

Vettel s’est aussi imposé en Australie, au Bahreïn et à Monaco, cette saison.

Dimanche, le quadruple champion de la F1 a connu un bon départ à partir de la pole, résistant à Raikkonen lors du long passage droit menant au premier virage.

Serrée et forte en courbes, la piste hongroise est un tracé où il est dur de dépasser. Il y a donc eu peu de chances de rattraper Vettel par la suite.

Vettel a dû composer avec un volant capricieux pendant la moitié de la course. Il a tout de même cheminé vers un 46e gain en carrière.

Je suis vraiment enchanté. La course a été très difficile et j’en ai eu plein les bras. Ce n’était pas évident, le volant penchait à gauche. Je devais être concentré tout au long, mais j’ai pu garder le cap pour une belle victoire. Sebastian Vettel

, a dit Raikkonen.

« C’est un doublé d’équipeMa voiture allait vraiment bien. C’est sûr que je voulais gagner, mais c’est un excellent jour pour Ferrari. »

En début de course, Bottas a créé de l’espace pour permettre à Hamilton d’attaquer les bolides Ferrari. À la toute fin, Hamilton a fait preuve d’esprit sportif en lui cédant le troisième rang.

« Je remercie Lewis d’avoir honoré sa promesse », a dit Bottas.

La cinquième place est allée à Max Verstappen, de Red Bull. Il a toutefois sorti de piste son coéquipier Daniel Ricciardo dès le premier tour, au deuxième virage.

« Est-ce que c’était qui je pense ? » a réagi à chaud Ricciardo à la radio d’équipe, choqué.

« Probablement de l’immaturité [de sa part] », a-t-il ajouté aux journalistes, un peu plus tard. Verstappen a 19 ans.

Ricciardo avait atteint le podium cinq fois à ses six dernières courses. Le geste de Verstappen lui a coûté 10 secondes de punition, aidant la cause d’Hamilton.

Le top 10 a été complété par Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Toro Rosso), Sergio Perez (Force India), Esteban Ocon (Force India) et Stoffel Vandoorne (McLaren).

Alonso obtenait son meilleur résultat de la saison, lui qui a eu 36 ans samedi. Il a lutté pendant l’essentiel de l’épreuve avec Sainz, un compatriote espagnol.



Le Québécois Lance Stroll a terminé 14e au volant de sa Williams. Il partait 17e.

« On ne pourrait pas dire que ç’a été excitant, a dit Stroll. Notre voiture n’était tout simplement pas assez rapide ce week-end. Nous nous y attendions un peu. Sur d’autres types de piste, nous sommes très compétitifs. Les circuits de Spa et Monza devraient nous être plus favorables, a dit le Montréalais de 18 ans, en référence aux deux prochaines courses. Cela dit, je prends de l’expérience et je deviens un meilleur pilote à chaque course. »

Le prochain Grand Prix sera celui de la Belgique, du 25 au 27 août.