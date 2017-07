Formule E: Buemi encaisse un dur coup lors des essais libres

Les deux premières séances d’essais libres à Montréal ont été marquées par de nombreuses sorties de piste, samedi matin, mais l’une d’entre elles pourrait bien avoir un impact sur la course au championnat des pilotes de la Formule électrique (FE).

Sous un soleil radieux, les voitures ont effectué leurs premiers véritables tours de piste sur le circuit de 2,75 km dans les rues de la métropole, et comme c’est souvent le cas en début de week-end, la piste était poussiéreuse — ce qui contribue à réduire l’adhérence des voitures.

Alors qu’il restait cinq minutes à la deuxième séance d’essais libres, Sebastian Buemi, le meneur au championnat des pilotes, a accroché l’intérieur de la chicane au virage no 13 avant d’aller écraser sa Renault e. Dams directement dans le muret de sécurité de l’autre côté, dans le virage no 14.

Il s’en est sorti indemne, mais sa voiture a subi de lourds dégâts — la suspension avant s’est complètement désintégrée, tout comme son museau. En conséquence, la séance d’essais a été stoppée afin de dégager la voiture et de restaurer les barrières de sécurité.

« J’ai simplement mal négocié la sortie de la dernière chicane et je n’ai pu éviter le muret, a dit Buemi. Ç’a cogné très dur, mais je suis O.K..»

« Nous sommes tous soulagés qu’il soit O.K. », a déclaré Lucas di Grassi, présentement deuxième au classement des pilotes. Di Grassi n’a pas effectué de tour à plein régime (200 kWh) en matinée, et il s’est contenté du 16e temps.

Une course contre la montre s’est alors engagée chez Renault e. Dams afin de remettre la voiture en état en prévision de la course, tenue cinq heures plus tard. Buemi peut participer aux qualifications avec une seule voiture, mais doit absolument en avoir deux pour la course.

« Je n’ai pas encore pu voir la voiture, donc j’ignore si nous serons en mesure de réparer la voiture ou pas », a déclaré quelques minutes plus tard le copropriétaire de Renault e. Dams, Jean-Paul Driot, visiblement inquiet.

Cet incident pourrait avoir un impact sur la course au championnat, puisque Buemi, un ex-pilote de F1, mène présentement le championnat avec 157 points, soit dix de plus que di Grassi.

L’autre pilote Renault e. Dams, Nicolas Prost, a établi le meilleur chrono de la deuxième séance d’essais libres en une minute et 22,180 secondes, abaissant du même coup le record de piste.

La séance de qualifications se déroulera à compter de midi, et la première course du programme double ce week-end au ePrix de Montréal commencera à 16 h.