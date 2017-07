Lance Stroll dresse un bilan de mi-saison positif

Photo: Andrej Isakovic Associated Press

À l’aube du Grand Prix de Hongrie, le dernier avant la pause estivale prévue dans le calendrier de la Formule 1, Lance Stroll a dressé jeudi un bilan positif de sa première moitié de saison dans la série reine du sport automobile.

Stroll, qui est originaire de Mont-Tremblant, occupe présentement le 12e rang du championnat des pilotes avec une récolte de 18 points. Son coéquipier chez Williams Felipe Massa vient tout juste devant lui, en 11e place, avec 23 points. Bien qu’il soit satisfait de ses performances jusqu’ici, Stroll est conscient qu’il devra mettre les bouchées doubles afin de gravir des échelons au classement.

« Il y a toujours place à l’amélioration, a-t-il d’abord admis. Je ne cesse d’apprendre de nouvelles choses chaque fois que je me retrouve derrière le volant. Mais je suis très satisfait de la manière dont se déroulent les choses. Évidemment, il y a eu des moments très difficiles — je m’y attendais à ma première saison en F1 —, et il y a eu de beaux moments. [...] Il y a eu le podium à Bakou, un moment merveilleux, donc je suis satisfait de ma récolte de points jusqu’ici cette saison. »

Le pilote recrue, qui n’est âgé que de 18 ans, a indiqué qu’avec le recul il a réalisé qu’il s’était bien préparé à faire le saut en F1 cette saison. Son approche est d’ailleurs fort différente de celle qu’il avait adoptée en 2016 alors qu’il dominait le plateau en F3, en route vers la conquête du championnat.

« J’ai toujours rêvé de piloter en F1, et c’est exactement ce à quoi je m’attendais, a-t-il dit. Je savais que ce serait extrêmement difficile, mais c’est formidable d’un point de vue personnel. »

Du pain sur la planche

« Présentement, je sais que si j’obtiens quelques points de classement, alors c’est comme une victoire, et si j’en obtiens un seul, alors c’est comme si je terminais deuxième, a-t-il imagé. Il faut prendre la réalité différemment, et viser des objectifs différents. Mais quand t’es au “top”, alors t’es au “top”, et j’aime ça. »

Même s’il doit souvent céder le passage en piste à des pilotes étoiles tels que Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, notamment. Stroll estime en ce sens que son équipe a encore beaucoup de pain sur la planche pour espérer gagner la lutte « des autres équipes », derrière Mercedes, Ferrari et même Red Bull.

« Nous sommes conscients que notre voiture s’adapte bien à certains types de circuits, alors qu’elle est incontrôlable sur d’autres. C’est l’un de nos principaux problèmes, a-t-il reconnu. Le problème est très complexe, et nous ne sommes pas là où nous voudrions être à ce stade-ci de la campagne. Nous travaillons là-dessus. »

Après la pause estivale, qui permettra à Williams de développer davantage sa voiture, Stroll prendra part au Grand Prix de Belgique, qui aura lieu le 27 août.