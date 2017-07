Katinka Hosszu ne déçoit pas au 200 mètres quatre nages

Photo: Michael Sohn Associated Press

Budapest — Alors que Katie Ledecky profitait d’une soirée de congé, la dame de fer hongroise a profité du moment aux championnats du monde aquatiques.

Katinka Hosszu a répondu aux énormes attentes de ses compatriotes avec une victoire éclatante au 200 mètres quatre nages individuelles, stimulée par une foule bruyante agitant les drapeaux à l’arena Duna.

Les nouvelles installations aquatiques de 12 000 sièges situées le long du Danube étaient bondées, et on savait de toute évidence qui la plupart des spectateurs étaient venus voir.

Hosszu ne les a pas laissés tomber.

Elle a mené du début à la fin cette épreuve qui allie les quatre types de nage, concluant avec le style libre et un chrono de 2 min 7,00 sec. C’était plus lent, de presque une seconde, que sa performance record aux Jeux olympiques de Rio l’été dernier mais suffisant pour résister à la remontée de la Japonaise Yui Ohashi, qui s’est approprié l’argent en 2:07,91.

L’Américaine Madisyn Cox a obtenu la médaille de bronze en 2:09,71, devant sa coéquipière Melanie Margolis.

Célébrations

Après avoir touché le mur, Hosszu a frappé l’eau avec son poing, a sorti la langue et a grimpé sur la corde de couloir pour saluer la foule bruyante. Son mari et entraîneur, Shane Tusup, a levé les poings et a poussé un cri profond.

Hosszu n’a pas été la seule vedette à s’assurer l’or en cette deuxième soirée de natation.

Le Britannique Adam Peaty a décroché la victoire au 100 mètres brasse tandis que la Suédoise Sarah Sjostrom a échoué de peu pour améliorer son propre record du monde au 100 mètres papillon.

Après avoir obtenu deux médailles d’or dimanche, la seule épreuve de Ledecky était les préliminaires du 1500 mètres libre en matinée. Elle a survolé la compétition en 15 : 47,57 — presque 18 secondes devant la deuxième qualifiée, l’Espagnole Mireia Belmonte.

La finale est prévue mardi soir.

Ayant déjà établi un record du monde en exécutant le premier 100 mètres du relais 4 x 100 mètres style libre, Sjostrom a presque abaissé un autre record au papillon avec un chrono de 55,53.

C’était à cinq centièmes de seconde de la performance de la Suédoise qui lui avait procuré la médaille d’or à Rio. Quand elle a vu son chrono s’afficher au tableau, elle a affiché son étonnement.

« J’ai eu l’impression d’être un peu plus lente que ce que j’ai fait [dimanche]. Il faut peut-être être détendue pour nager le papillon et alors vous pouvez aller plus vite », a confié Sjostrom, qui ne montrait aucun signe de fatigue après avoir disputé quatre courses lors de la première journée de compétitions la veille.

Oleksiak quatrième

L’Australienne Emma McKeon (56,18) a enlevé la médaille d’argent devant l’Américaine Kelsi Worrell (56,37). La jeune Torontoise Penny Oleksiak, âgée de 17 ans, vedette montante des Jeux de Rio avec quatre médailles, a terminé quatrième.

« J’admire beaucoup Sarah, j’étudie ses courses et tente de voir ce que je peux améliorer, a commenté Oleksiak. Elle est aussi une très bonne personne, je veux être comme elle en vieillissant, j’essaie de lui ressembler. »