Les Baléares interdisent les corridas avec mise à mort

Photo: Ander Gillenea Agence France-Presse

Madrid — Le Parlement régional de l’archipel des Baléares (Espagne) a voté lundi une loi de protection des animaux réglementant drastiquement les corridas, interdisant notamment la mise à mort des taureaux. Le texte, promu par la coalition de gauche au pouvoir dans l’archipel, permet aux toreros de toréer avec trois bêtes pour une durée maximale de dix minutes par animal, seulement munis de leur cape, et sans « aucun instrument pointu susceptible de produire des blessures ou la mort du taureau ». Il oblige également les toreros et les bêtes à se soumettre à des contrôles antidopage avant et après le spectacle, et relève à 18 ans l’âge minimum pour y assister. Ce texte vise à contourner la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole, qui a annulé fin 2016 l’interdiction pure et simple de la tauromachie en Catalogne.