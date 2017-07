Espoirs de champions français à l’horizon

25 juillet 2017Samuel Pétrequin - Associated Press

Romain Bardet et le vainqueur du Tour de France 2017, Chris Froome (avec le maillot jaune)

La disette des coureurs français au Tour de France tire peut-être à sa fin.

Cela fait 32 ans que le Tour n’a pas couronné un champion national. En 1985, Bernard Hinault a effectivement remporté le dernier de ses cinq titres.

Il l’ignorait alors, mais sa cinquième couronne a mis fin à une époque glorieuse du cyclisme français, séquence où la nation hôte de l’épreuve a remporté neuf des 11 titres.

Une longue et pénible interruption a suivi, mais un duo de coureurs se pointe et ravive les espoirs français.

Romain Bardet, le favori des amateurs, incarne le renouveau du cyclisme français et il a mérité un deuxième podium consécutif au Tour, dimanche, confirmant sa troisième place, à 2 min 20 sec du quadruple champion Chris Froome.

Un an après avoir terminé deuxième derrière Froome, Bardet a de nouveau été salué pour ses attaques audacieuses lors de l’épreuve de 2017. Formidable grimpeur avec un instinct naturel pour la course, Bardet s’est montré plus constant mais il a craqué lors du dernier contre-la-montre à Marseille.

Ce n’était rien de moins qu’un prix de consolation pour Bardet, âgé de 26 ans, mais il a démontré qu’il était maintenant l’égal de Froome en hautes montagnes et a affiché sa combativité dans les dernières centaines de mètres du contre-la-montre au Stade Velodrome.

Et un deuxième !

Un autre Français à surveiller est Warren Barguil, âgé de 25 ans, un coureur au caractère ardent et avec beaucoup de potentiel.

Barguil, qui a remporté le maillot à pois du meilleur grimpeur, a envoyé un message fort avec sa victoire éclatante au sommet de l’Izoard. Lors d’une rude journée de course à une altitude de 2360 mètres, Barguil a remporté sa deuxième étape du Tour après avoir attaqué avec six kilomètres à franchir.