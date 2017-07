Plongeon: Abel et Imbeau-Dulac décrochent le bronze au 3m mixte à Budapest

Photo: Tibor Illyes / MTI via Associated Press

Le duo de plongeurs formé par Jennifer Abel et François Imbeau-Dulac décroche le bronze à l'épreuve du 3m. mixte synchronisé aux Championnats du monde de la FINA, à Budapest en Hongrie.

Les plongeurs québécois un résultat de 297,72 points, derrière les Chinois Han Wang et Li Zheng (323,70 points) et les Britanniques Grace Reid et Thomas Dailey (308,04 points).



Il s'agit d'une troisième médaille aux championnats du monde aquatiques pour la plongeuse lavalloise Jennifer Abel. Elle avait mis la main sur sa deuxième médaille vendredi, obtenant le bronze à l'épreuve individuelle de trois mètres. Lundi, elle avait remporté la médaille d’argent en synchro avec Mélissa Citrini-Beaulieu, également au tremplin de trois mètres.



François Imbeau-Dulac avait quant à lui été éliminé avant la finale de l’épreuve individuelle au tremplin de 3m., mercredi. Le plongeur de Saint-Lazare avait terminé au 27e rang avec la note de 385,30.

Plus de détails à venir.