Tim Raines est fier d’être intronisé à Cooperstown

À un peu plus d’une semaine de la cérémonie d’intronisation du Temple de la renommée du baseball, Tim Raines réalise de plus en plus qu’il est sur le point d’entrer dans l’histoire. Il est d’autant plus fier qu’il y rejoindra ses ex-coéquipiers Gary Carter et Andre Dawson à titre de représentant des Expos de Montréal.

« Montréal a joué un immense rôle dans ma carrière, a-t-il rappelé au cours d’une téléconférence, vendredi. Ça va de soi que je sois intronisé à titre de membre des Expos. »

Raines sera admis le 30 juillet prochain en compagnie des joueurs Jeff Bagwell et Ivan Rodriguez, ainsi que des bâtisseurs John Schuerholz et Bud Selig. Selon lui, rien de tout cela ne se serait produit s’il n’avait croisé le chemin de Dawson.

« Je crois vraiment que je n’aurais pas été élu au Temple sans lui. L’influence qu’il a eue sur moi a été énorme. Il prêchait par l’exemple. Il est l’un des rares gars que je connaisse qui soit élu au Temple bien qu’il avait du mal à se rendre au stade en raison de l’état de ses genoux. De le voir jouer tous les jours était inspirant. J’aurais souhaité qu’il soit en bonne santé afin qu’il puisse montrer à tout le monde l’étendue de son talent. »

Plusieurs partisans des Expos feront d’ailleurs le voyage d’un peu plus de cinq heures pour se rendre dans le bucolique village de l’État de New York pour assister à cette cérémonie. Le groupe ExposNation a nolisé quatre autobus et plusieurs autres s’y rendront par leurs propres moyens.

Raines a été admis à sa 10e et dernière année d’admissibilité. Après sept ans sur les bulletins, le Temple a changé les règles d’admission, faisant passer la durée d’admissibilité de 15 à 10 ans.