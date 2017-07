Fini les baisers d’hôtesses à la Vuelta?

Photo: Fabio Ferrari Associated Press

Madrid — La Vuelta a confié à un « comité d’experts » le soin de débattre sur le maintien du traditionnel baiser des hôtesses aux vainqueurs d’étape du tour d’Espagne, décrié par des organisations féministes, a annoncé jeudi l’entreprise organisatrice. « Nous débattons pour savoir s’il doit y avoir baiser ou non, nous n’allons pas l’interdire parce que nous sommes dans une société occidentale […] mais nous envisageons […] de ne pas recommander les deux baisers sur les joues du coureur », a expliqué le directeur de l’entreprise Unipublic, Javier Guillen. Le comité devra en principe rendre ses conclusions avant le début de la course le 19 août, a ajouté le directeur. M. Guillen a expliqué avoir été incité à étudier ces changements après l’initiative prise par le Down Under australien de remplacer les hôtesses par des adolescents, eux-mêmes coureurs cyclistes, pour remettre le bouquet et le trophée aux vainqueurs d’étape.