Citrini-Beaulieu et Abel s’assurent l’argent aux mondiaux aquatiques

Photo: Tibor Illyes MTI / Associated Press

Budapest — Mélissa Citrini-Beaulieu et Jennifer Abel ont remporté la première médaille du Canada aux championnats du monde aquatiques, lundi, en méritant l’argent au tremplin de trois mètres synchro.

Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, et Abel, de Laval, ont terminé avec un double périlleux et demi retourné en position carpée pour totaliser 323,43 points.

Shi Tingmao et Chang Yani ont assuré la Chine d’un neuvième titre d’affilée dans cette épreuve. Le duo a mené la compétition dès la première ronde et les plongeuses ont réalisé un double périlleux et demi carpé avec un tire-bouchon à leur cinquième essai pour un total de 333,30 points.

Shi obtient ainsi sa sixième médaille d’or dans les épreuve de plongeon aux mondiaux et sa quatrième à cette édition.

Les Russes Kristina Ilinykh et Nadezhda Bazhina ont mérité la médaille de bronze.

La finale à la tour 10 mètres synchro a lieu plus tard dans la journée.