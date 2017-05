Bouchard défaite par Kuznetsova en demi-finales à Madrid

Madrid — La Russe Svetlana Kuznetsova, 9e joueuse mondiale, a mis fin au beau parcours de la Canadienne Eugenie Bouchard (60e) en remportant le dernier des quarts de finale du tournoi de Madrid 6-4, 6-0, jeudi.

Après avoir écarté Maria Sharapova puis la numéro 2 mondiale allemande Angelique Kerber, Bouchard est tombée sur plus forte qu’elle. Kuznetsova a signé quatre bris, dont trois en deuxième manche. La huitième d’affiche a réglé le débat en une heure et 17 minutes.



La Russe a réussi 28 coups gagnants et s’est limitée à sept erreurs non provoquées. Bouchard a peiné contre des frappes lourdes et brossées, n’obtenant que 12 coups gagnants et commettant 13 fautes directes.

La puissance de Kuznetsova, accrochée dans le premier set, a fait la différence dans un second set à sens unique. Elle affrontera la Française Kristina Mladenovic, sa partenaire de double, lors des demi-finales vendredi.



Dans les autres matchs à l’affiche, la Roumaine Simona Halep a atteint les demi-finales en écrasant l’Américaine Coco Vandeweghe 6-1, 6-1 en moins d’une heure de jeu. Halep croisera maintenant le fer avec la Lettone Anastasija Sevastova, qui a vaincu la Néerlandaise Kiki Bertens 6-3, 6-3.