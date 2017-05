Une deuxième victoire pour Gaviria au Giro

Messine, Italie — Le Colombien Fernando Gaviria a été le premier à franchir la ligne d’arrivée de la cinquième étape, lors d’un sprint de groupe mercredi, et il a remporté une deuxième victoire depuis le début du tour du Giro. Vainqueur de l’étape de dimanche en Sardaigne, Gaviria a inscrit un chrono de 3 heures 11 minutes 40 secondes et a devancé l’Italien Jakub Mareczko au terme de l’onduleuse étape de 159 km entre Pedara et Messine, la ville natale de Vincenzo Nibali, grand vainqueur du Giro en 2013 et en 2016. Mareczko est venu de loin derrière pour devancer l’Irlandais Sam Bennett. Le Canadien Michael Woods a fini dans le peloton de tête, tandis que son compatriote Svein Tuft a réalisé l’épreuve en 3 heures 42 minutes 14 secondes. La sixième étape, longue de 217 km, reliera Reggio de Calabre à Terme Luigiane jeudi. L’épreuve prendra fin le dimanche 28 mai.