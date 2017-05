Les défis de la candidature de Los Angeles

10 mai 2017Eddie Pells - Associated PressMichael R. Blood - Associated Press

Les organisateurs de la candidature de Los Angeles vont amener leurs invités du Comité international olympique sur les collines d’Hollywood, sur la plage de Santa Monica et sur le site du futur stade de 2,6 milliards $US de la NFL, qui pourra aussi accueillir des matchs de soccer.

Si la visite est couronnée de succès, Los Angeles pourrait avoir la chance d’accueillir les Jeux olympiques pour une troisième fois. Mais lesquels ?

Officiellement, Los Angeles et Paris sont les deux villes candidates pour les Jeux d’été de 2024, qui seront accordés en septembre lors d’une rencontre des meneurs du Mouvement olympique à Lima, au Pérou. Cependant, le CIO votera aussi sur une proposition concernant la sélection des villes hôtesses des deux prochaines éditions des Jeux d’été — en 2024 et 2028 —, qui seraient ainsi accordés à chacune des deux villes.

Le président du CIO, Thomas Bach, a affirmé qu’il voulait réduire le nombre de perdants dans la distribution des Jeux. Cependant, certains croient que Bach craint une autre déconfiture après l’abandon de plusieurs villes candidates pour les Jeux de 2024.

La course pour les Jeux de 2024 avait débuté avec cinq candidatures, mais le nombre a rapidement chuté à deux après le retrait de Rome, de Hambourg, en Allemagne, et de Budapest, en Hongrie. Et ce nombre n’inclut pas le premier rejet d’une candidature aux États-Unis par Boston, en raison de l’appui inexistant du public.

Comme Paris, Los Angeles insiste pour dire qu’elle ne souhaite que les Jeux de 2024. « Los Angeles est candidate uniquement pour 2024 », a affirmé le président du comité organisateur de la candidature, Casey Wasserman.

L’enjeu concernant 2024 et 2028 est le dernier des soucis de Wasserman présentement. Voici quelques enjeux auxquels Los Angeles fera face pendant la visite du CIO, de mardi à vendredi.

Politique. Quand le président Donald Trump a imposé un arrêt temporaire de l’accueil de réfugiés ou d’immigrants de sept pays principalement musulmans, l’impact a été ressenti jusque dans le monde du sport. Même si l’interdiction a été levée pendant que le dossier demeure devant la cour, le message demeure peu accueillant.

Du côté de la France, la victoire du centriste Emmanuel Macron contre la candidate de droite Marine Le Pen lors de la présidentielle a réduit les inquiétudes à ce sujet.

Coût. Los Angeles affirme pouvoir accueillir les Jeux pour un total de 5,3 milliards de dollars, ce qui serait le tiers des dépenses prévues par le comité de Tokyo pour les Jeux de 2020. Ce budget fera plaisir à Bach, qui veut s’assurer de réduire les dépenses excessives pour des installations qui seront peu utilisées après les Olympiques.

Les organisateurs derrière la candidature de Los Angeles soutiennent que 95 % des installations sont déjà construites, incluant le Coliseum, qui sera utilisé lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, comme en 1932 et en 1984.

Circulation. La circulation lourde est autant synonyme de Los Angeles que le symbole d’Hollywood ou les Lakers de la NBA, et il est certain que les organisateurs voudront éviter les bouchons pendant les visites des dignitaires du CIO.

La candidature promet que chaque site de compétition sera accessible par les transports en commun ou des navettes. En 1984, la circulation n’avait pas été un problème majeur puisque beaucoup des résidants avaient fui la ville ou évité les autoroutes pendant les Jeux.

Intérêt. Les responsables de la candidature ont multiplié les sondages effectués par l’université Loyola Marymount et ils affirment que 88 % des répondants sont favorables à la présentation des Olympiques à Los Angeles.

Les chiffres pourraient changer à l’approche du vote de sélection et des Jeux.

La validité de certains chiffres a aussi été remise en cause après qu’un rapport de l’Associated Press eut dévoilé que de nombreux amateurs de la page Facebook du projet LA24 proviennent de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, le Népal et l’Indonésie. Plus de 113 000 nouveaux abonnés de la page se sont inscrits pendant une période de six semaines, permettant de franchir le million d’abonnés.

Les organisateurs continuent à croire en l’appui du public.