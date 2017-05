Sharapova rencontrera Bouchard à l’Omnium de Madrid

Madrid — La Québécoise Eugenie Bouchard, qui a suggéré que Maria Sharapova devrait être bannie à vie du tennis pour son offense, affrontera la Russe au deuxième tour. Sharapova en est à son deuxième tournoi après une longue absence, résultat d’une sanction pour dopage. La gagnante de cinq tournois majeurs a glissé au 262e rang mondial. Elle a dû rester à l’écart pendant 15 mois après un test qui a décelé du meldonium, lors des Internationaux de l’Australie de 2016. Sharapova a toutefois dit qu’elle ne puisait pas de motivation supplémentaire dans le fait d’affronter la Québécoise. « Ce n’est pas comme ça que je fonctionne, a dit Sharapova, 30 ans. Le public me suit intensément depuis que je suis toute jeune. J’ai entendu toutes sortes de choses. Si vous laissiez tout vous affecter, je pense que ça serait assez problématique. Mon tennis parle de lui-même, et c’est sur quoi je me concentre. »