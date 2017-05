Dopage: le CIO veut resserrer ses liens avec McLaren

Le Comité international olympique (CIO) souhaite renforcer sa coopération avec Richard McLaren, l’enquêteur qui a découvert l’existence d’un système de dopage sportif commandité par l’État en Russie. McLaren a rencontré le président du CIO, Thomas Bach, et celui de l’Agence mondiale antidopage, Craig Reedie. McLaren a récemment exprimé sa frustration quant à la lenteur des réactions du CIO et de l’AMA.Le CIO a déclaré par voie de communiqué mardi que McLaren et les dirigeants sportifs avaient eu une rencontre franche et productive. Aucune décision n’a toutefois été prise quant aux cas de dopage relevés aux Jeux olympiques de Sotchi qui ont découlé du programme de dopage russe découvert par McLaren.