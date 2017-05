Les Blue Jays placent Aaron Sanchez sur la liste des blessés

Toronto — Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du lanceur droitier Aaron Sanchez sur la liste des joueurs blessés pour une période de dix jours après qu’il s’est cassé l’ongle du majeur de sa main droite. Pour Sanchez, il s’agit déjà d’un deuxième séjour sur la liste des blessés cette saison. Après avoir été ennuyé par une ampoule au même doigt plus tôt en 2017, Sanchez a amorcé le match de dimanche contre les Rays de Tampa Bay, mais a dû quitter la rencontre après avoir constaté du sang et senti une douleur sous son ongle. Pour remplacer Sanchez, les Blue Jays ont rappelé le droitier Danny Barnes de leur club-école de Buffalo, au niveau AAA. Les Blue Jays amorçaient lundi une série de trois matchs contre les Yankees à New York.