Vettel domine la 2e séance d’essais

Sebastian Vettel a dit qu’il avait besoin de plus de temps pour s’adapter à l’autodrome de Sotchi puisqu’il y a très peu de points de repère en bordure de piste, ce qui rend l’entrée dans les virages plus difficile.

Sotchi, Russie — L’Allemand Sebastian Vettel, qui domine le championnat des pilotes après trois courses, a réalisé vendredi après-midi le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 de Russie, qui sera couru dimanche à l’autodrome de Sotchi.

Vettel a fait fi d’une perte de contrôle tôt dans la séance et démontré de nouveau les qualités indéniables de sa Ferrari en réalisant son meilleur tour en 1 min 34 s 120. Son coéquipier au sein de la Scuderia, Kimi Räikkönen, a pris le deuxième rang à 0,263 seconde.

Ces résultats sont étonnants, puisque la plupart des observateurs considéraient que ce circuit allait favoriser les puissantes Mercedes. Or, le pilote de Mercedes Valtteri Bottas a concédé 0,670 seconde à Vettel, et son coéquipier Lewis Hamilton, 0,709.

« Le rythme était O.K., mais je crois que nous pouvons encore tirer davantage de la voiture, a évoqué Vettel, qui mène par sept points devant Hamilton au classement. Sur papier, c’est une piste qui convient plus à Mercedes, donc je suis certain qu’ils ont bien caché leur jeu aujourd’hui et que l’écart que vous voyez est artificiel. »

Vettel a ajouté qu’il avait besoin de plus de temps pour s’adapter à l’autodrome de Sotchi puisqu’il y a très peu de points de repère en bordure de piste, ce qui rend l’entrée dans les virages plus difficile.

« J’aimerais qu’ils plantent plus d’arbres à proximité de la piste afin que nous ayons plus de repères, a-t-il dit. Tout est uniforme. »

Le pilote Red Bull Max Verstappen a réalisé le top-5 à plus d’une seconde de Vettel, avant qu’un pépin technique ne vienne écourter sa séance.

La troisième séance d’essais libres sera présentée samedi matin, suivie des qualifications.

Stroll misera sur les ultratendres samedi

Lance Stroll, au volant de sa voiture Williams, a dévoilé une partie de sa stratégie en optant pour les gommes tendres et supertendres lors des deux premières séances d’essais, afin de conserver les ultratendres pour samedi.

Le jeune pilote québécois s’est contenté du 19e et avant-dernier temps, à 3,627 secondes du pilote Ferrari. Son coéquipier, le Brésilien Felipe Massa, s’est de nouveau signalé avec le septième chrono. Prudent, Stroll, qui est le pilote qui a le moins tourné en course avec seulement 52 tours cette saison, n’a pas voulu se fixer d’objectifs pour le week-end.

« C’est la première fois que je pilote sur ce circuit — il est très “cool”, mais possède très peu d’adhérence —, donc j’ai hâte à demain [samedi] car j’obtiendrai de meilleures sensations sur les gommes ultratendres, a dit Stroll. J’aimerais marquer mes premiers points, mais il faut que j’y aille une étape à la fois, en respectant mon plan de match. Il faut encore travailler sur quelques trucs pour voir où nous serons demain [samedi] sur la grille de départ. »

Le jeune homme de 18 ans se retrouve une fois de plus hors de sa zone de confort puisqu’il n’avait jamais mis les pieds en Russie avant ce Grand Prix. Il a néanmoins confié avoir repris confiance lors des essais de la semaine dernière au Bahreïn, après s’être révélé incapable de faire les trois premières épreuves de la saison.

« Pour moi [ces essais], ça m’aide, parce que je suis une recrue. Il faut que je tourne le plus possible pour gagner de l’expérience dans la voiture, a-t-il commenté. Nous avons été malchanceux lors des premières courses — le problème de freins en Australie, puis les contacts en Chine et au Bahreïn —, mais j’ai tourné la page et je suis maintenant concentré sur la Russie ».

Stroll s’est tout de même signalé vendredi avec la vitesse de pointe la plus élevée du peloton, à 326,3 km/h. Massa a confirmé la puissance des bolides Williams en enregistrant le troisième résultat à ce chapitre à 325,5 km/h, tout juste derrière Hamilton (325,6 km/h).

« Notre voiture est bonne à tous les niveaux, a expliqué Stroll. Je suis à l’aise dans la voiture et j’ai confiance, mais je suis conscient que les autres équipes sont très près ; Renault et Toro Rosso, notamment. »

Encore des problèmes pour McLaren

Stroll n’a pas trop eu à s’inquiéter de ses poursuivants vendredi. Le pilote d’essai de Renault, Sergei Sirotkin, a obtenu une rare occasion d’effectuer des tours pendant la première séance, mais sa voiture a rendu l’âme avant qu’il ne puisse enregistrer un temps.

La séance a brièvement été interrompue lorsque le capot du moteur de la Force India d’Esteban Ocon s’est détaché dans une portion rapide de la piste.

Le pilote de McLaren Stoffel Vandoorne a de nouveau connu une journée misérable. Il a écopé d’une pénalité de 15 places sur la grille de départ après avoir excédé la limite permise pour différentes composantes du bloc-moteur. Le Belge, dont le meilleur résultat en qualifications cette saison fut une 16e place en Chine, est presque certain de s’élancer en queue de peloton dimanche.

En manque de puissance et de fiabilité, McLaren n’a pas marqué le moindre point en trois courses cette saison. L’équipe britannique n’a franchi le fil d’arrivée d’un Grand Prix qu’une seule fois jusqu’ici cette saison — Vandoorne a pris la 13e position de la première course en Australie le mois dernier.