Tour de Romandie: victoire d’étape d’Albasini

Champéry, Suisse — Michael Albasini a remporté une septième étape en carrière au Tour de Romandie quand il a mis la main mercredi sur la première étape de la course suisse. Le Suisse de 36 ans a franchi les 173,3 kilomètres entre Aigle et Champéry en quatre heures, 33 minutes et 10 secondes (4 h 33 m 10), remportant l’étape au sprint sous la pluie et le brouillard. L’Italien Diego Ulissi et l’Espagnol Jesus Herrada ont complété le podium. Les deux cyclistes ont conclu l’épreuve dans le même temps que le vainqueur, tout comme l’Italien Fabio Felline, vainqueur du prologue, qui a conservé le maillot jaune de meneur.