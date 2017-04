Felline gagne le prologue du Tour de Romandie

Le vainqueur Fabio Felline en action pendant le prologue, une course de 4,80 km contre la montre au 71e Tour de Romandie à Aigle, en Suisse.

Photo: Jean-Christophe Bott Keystone via Associated Press

Aigle, Suisse — L’Italien Fabio Felline a remporté le prologue du Tour de Romandie et a dédié sa victoire à son compatriote Michele Scarponi, dont les funérailles ont été célébrées mardi.

Felline a déclaré que sa plus belle victoire de la saison «est aussi pour Scarponi». Le vainqueur du Tour d’Italie 2011 est mort samedi à la suite d’une collision avec un camion pendant une séance d’entraînement, près de son domicile.

Sur les routes rendues glissantes en raison de la pluie, Felline a franchi le contre-la-montre de 4,8 kilomètres en cinq minutes, 57 secondes (5:57).

Le cycliste de l’équipe Trek-Segafredo a devancé le Britannique Alex Dowsett de deux secondes. L’Australien Alex Edmondson a terminé sept secondes derrière.

Le Britannique Chris Froome, qui a gagné deux fois la compétition, disputait une première course en un mois. Il a terminé à 29 secondes du vainqueur.

Le Québécois Hugo Houle (AG2R-La Mondiale) a complété en 29e place, 20 secondes derrière Felline.

La course de six jours se transportera en montagnes, mercredi, alors que les coureurs relieront les 173,3 km entre Aigle et Champéry.