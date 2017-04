Fed Cup: Nadia Comaneci accable Ilie Nastase

La légende de la gymnastique Nadia Comaneci a accablé lundi son compatriote roumain et ancien champion de tennis Ilie Nastase pour son comportement « injurieux » lors de la Fed Cup. « Ilie est mon ami depuis plusieurs années, mais je ne peux pas cautionner ni défendre ses récentes remarques abjectes et injurieuses », a déclaré sur Twitter la quintuple championne olympique. Nastase, capitaine de l’équipe de Fed Cup et icône du sport en Roumanie, a été suspendu par la fédération internationale (ITF) pour son attitude grossière et insultante lors de la rencontre de son pays contre la Grande-Bretagne le week-end dernier. Après avoir tenu des propos racistes sur l’enfant attendu par Serena Williams, l’ancien vainqueur de Roland-Garros en 1973, aujourd’hui âgé de 70 ans, avait copieusement insulté une journaliste, un arbitre, la capitaine britannique Anne Keothavong ainsi que la joueuse Johanna Konta.