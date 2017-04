Le chandail de Kris Bryant est le plus populaire

Le chandail de Kris Bryant est devenu le plus populaire parmi les amateurs de baseball, détrônant celui du cogneur à la retraite David Ortiz. Le troisième but est parmi quatre joueurs des Cubs de Chicago dans le top 5 à la suite du premier championnat de l’équipe depuis 1908. Le premier but Anthony Rizzo est deuxième, le joueur d’avant-champ Javier Baez, quatrième, et le voltigeur Kyle Schwarber, cinquième. Le joueur des Blue Jays de Toronto le mieux classé est le troisième but Josh Donaldson, 20e. La liste vient des ventes sur mlbshop.com, de la Série mondiale de 2016 au premier jour de la saison en cours.