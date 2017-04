Flèche wallonne: cinquième triomphe de Valverde

Huy, Belgique — L’Espagnol Alejandro Valverde a remporté la Flèche wallonne pour la cinquième fois de sa carrière, et la quatrième de suite, mercredi. Valverde a démontré une fois de plus son impressionnante forme en lançant une attaque qui n’a jamais pu être freinée par ses rivaux à environ 250 m du fil d’arrivée situé au Mur de Huy, l’un des cols les plus ardus du cyclisme professionnel. L’Irlandais Daniel Martin a terminé deuxième, devant le favori local Dylan Teuns. Michael Woods, d’Ottawa, a terminé 11e, à 1 seconde de Valverde. Valverde, qui célébrera son 37e anniversaire le mois prochain, est devenu l’an dernier le premier cycliste à gagner la Flèche wallonne à quatre reprises.