Hockey U18: la Finlande inflige un premier revers au Canada

Kristian Vesalainen a enfilé trois buts et la Finlande a vaincu le Canada 6-3 au championnat du monde de hockey des moins de 18 ans. Le Canada (3-1-0) a encaissé sa première défaite du tournoi et termine le tournoi préliminaire au deuxième rang derrière la Finlande (4-0-0) dans le groupe A. Les deux équipes ont gagné leur billet pour les quarts de finale. Miro Heiskanen, Santeri Virtanen et Teemu Engberg ont aussi marqué pour les vainqueurs. Jack Studnicka, Jett Woo et MacKenzie Entwistle ont réussi les buts du Canada. « Nous étions plutôt excités de jouer, nous avons écopé d’une pénalité dès la première séquence et ils ont marqué en avantage numérique, a expliqué l’entraîneur canadien, Darren Rumble. « C’est le premier obstacle auquel nous avons à faire face. Cette équipe [la Finlande] va probablement se retrouver en finale. Notre objectif sera d’avoir une autre occasion de l’affronter. » Les quarts de finale commencent jeudi.