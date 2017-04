Monte-Carlo: Tsonga est surpris par un qualifié

De retour sur les courts pour la première fois depuis la naissance de son fils, Jo-Wilfried Tsonga a été surpris par un qualifié au deuxième tour du Masters de Monte-Carlo. La septième tête de série s’est inclinée devant son compatriote Adrian Mannarino 6-7 (3), 6-2, 6-3 dans le premier tournoi d’importance de la saison sur terre battue. Dixième raquette mondiale, Tsonga menait 3-0 au premier set avant que Mannarino ne lui crée des ennuis avec un bon mélange de coups en fond de court et de balles coupées. Mannarino a inscrit six bris de service et fera maintenant face au vainqueur du duel opposant Lucas Pouille à Paolo Lorenzi.