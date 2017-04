Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Chine

Le Québécois Lance Stroll est contraint à l'abandon

Dix petits virages et puis s’en va. Lance Stroll a été contraint à l’abandon dès les premiers instants du Grand Prix de Formule 1 de Chine, dimanche. Après avoir évité le pire au départ, Stroll a été heurté à l’arrière par la Force India de Sergio Perez quelques instants plus tard en négociant le virage no 10. En conséquence, sa course s’est terminée dans le bac à gravier dès le premier tour. « En ce moment, je suis déçu. J’étais à l’avant et je savais que j’avais l’avantage dans le virage. De toute façon, il fallait bien que je tourne à un certain moment. C’est malheureux », a-t-il dit, en précisant qu’il avait subi une crevaison et un bris de suspension du côté arrière gauche de la voiture. Après avoir mené une brève enquête, la FIA a décidé de ne pas sévir envers Perez pour sa manœuvre qui a mené à l’exclusion de Stroll. Le Québécois âgé de 18 ans partait de la 10e place sur la grille de départ, une première pour lui en carrière puisqu’il s’était élancé du fond de la grille en mars à Melbourne.