Le retour de Youppi? Non merci

Voilà que le maire de Montréal se déguise en Youppi et encourage notre gouvernement provincial à investir avec le privé dans le retour du baseball majeur dans la métropole. Cette chanson nous la connaissons déjà. C’est la même que Régis Labeaume a roucoulée il y a quelques années. Il me semble que nos sous ont été assez dépensés dans le domaine des jeux. Il serait maintenant temps de penser à investir plus dans le pain.