Abel remporte deux médailles en Russie

Jennifer Abel a permis au Canada de gagner deux médailles, dimanche, aux Séries mondiales de plongeon présentées à Kazan, en Russie.

Abel a d’abord obtenu le bronze au 3 mètres individuel, avant de gagner l’argent en compagnie de François Imbeau-Dulac au 3 mètres synchro.

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Abel a récolté 347,51 points lors de la compétition individuelle. Elle a été devancée par les Chinoises Tingmao Shi (381,90) et Han Wang (363,85).

« Je suis extrêmement contente de la façon dont ma journée s’est déroulée. Ç’a été une très belle matinée », a commenté Abel, troisième de sa demi-finale.

« En finale, je me sentais un peu fatiguée, mais j’avais un objectif bien précis et c’était d’améliorer ma technique et mes plongeons. C’est ce que j’ai fait, je suis restée concentrée jusqu’à la fin et ça fait du bien de remonter sur le podium. Ça faisait un petit bout que je le voulais et aujourd’hui, ç’a eu lieu. Je suis très satisfaite ! »

Abel, de Laval, et Imbeau-Dulac, de Saint-Lazare, ont ensuite accumulé 320,76 points à l’épreuve synchronisée. Seulement les Chinois Zheng Li et Hanwon Wang ont fait mieux avec 322,50 points. Les Britanniques Thomas Daley et Grace Reid ont complété le podium avec une récolte de 299,82 points.

« Nous avons eu une super journée. Nous ne nous étions pas entraînés, mais la force de notre duo, c’est notre chimie et notre confiance l’un envers l’autre qui font la différence », a commenté Abel.

Il s’agissait pour Abel d’une première médaille individuelle cette saison sur le circuit des Séries mondiales. Elle avait aussi gagné l’argent avec Imbeau-Dulac à Canton et le bronze à Pékin.

Au 10 m masculin, Vincent Riendeau, de Pointe-Claire, a vu son parcours prendre fin en demi-finale. Il a terminé au cinquième rang de son groupe avec 438,15 points, ce qui l’a relégué en huitième place du classement général.