Philippe Gilbert remporte le Tour des Flandres

Audenarde (Belgique) — Le vétéran belge Philippe Gilbert a remporté le Tour des Flandres grâce à une brillante échappée en solitaire que les favoris n’ont pu égaler, dimanche.

Âgé de 34 ans, Gilbert s’est détaché du peloton à environ 55 kilomètres de l’arrivée et il a ensuite résisté aux attaques de ses poursuivants. Peter Sagan, vainqueur l’an dernier et un des favoris de la course, a chuté à 20 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il tentait de rejoindre Gilbert.

Vainqueur de neuf étapes lors des grands tours, Gilbert a complété la course de 260 kilomètres en un peu plus de six heures et 23 minutes.

Quand il a croisé la ligne d’arrivée à Audenarde, Gilbert s’est frappé la poitrine avec le poing et il a ensuite soulevé son vélo pour célébrer une des victoires les plus spectaculaires de sa carrière.

Greg Van Avermaet a permis à la Belgique de célébrer un doublé en devançant le Néerlandais Niki Terpstra au sprint — près de 30 secondes derrière Gilbert.

Le Tour des Flandres fait partie d’une série de cinq courses classiques avec le Milan-San Remo, le Paris-Roubaix, le Liège-Bastogne-Liège et le Giro di Lombardia. Il est ponctué de 18 courtes, mais difficiles montées et cinq sections sur des pavés.

Le Paris-Roubaix sera présenté dimanche prochain.