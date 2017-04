Danse sur glace: Virtue et Moir sacrés champions du monde

Helsinki — Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté l’or pour une troisième fois en danse aux Championnats mondiaux de patinage artistique.Médaillés d’or aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010, et d’argent aux Jeux de Sotchi, en 2014, Virtue et Moir détenaient une avance de 5,5 points avant la présentation des programmes libres, samedi. Malgré une perte d’équilibre de Moir à la sortie d’une pirouette, ils ont obtenu un score de 116,19 pour leur performance sur les pièces Pilgrims on a Long Journey, de Cœur de pirate, et Latch, de Sam Smith.Ils ont terminé la compétition avec 198,62 points.Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui s’entraînent à Montréal avec Virtue et Moir, ont obtenu 119,15 points lors du programme libre pour terminer la compétition avec un score de 196,04.Les Américains Maia et Alex Shibutani ont complété le podium avec un pointage total de 185,18.Les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont pris le quatrième rang (184,81), tandis que leurs compatriotes Piper Gilles et Paul Poirier ont conclu en huitième position (178,99).