Patrick Chan troisième après le programme court

Le Canadien Patrick Chan a terminé troisième du programme court masculin aux Championnats du monde de patinage artistique.

Le triple champion du monde a signé un score de 102,13 points.

Au son de Dear Prudence et de Blackbird des Beatles, le patineur de Toronto âgé de 26 ans a commencé son programme avec une combinaison quadruple boucle piqué, triple boucle, suivie d’un triple Axel.

« J’essayais simplement de suivre mon plan de match, a confié Chan. Je suis assis ici [à la conférence de presse d’après-compétition] avec deux gars qui effectuent deux sauts quadruples pendant leur programme court, et je suis le seul à n’en compter qu’un dans ma routine. »

« J’ai réalisé cette saison que je me mets moi-même des barrières psychologiques qui me font réaliser tout ce qu’ils accomplissent tout en m’empêchant de faire ce que je dois… Mon premier objectif cette année était de tenter de demeurer dans ma bulle et de prendre conscience que j’appartiens à ce groupe d’hommes, et de ne pas me décourager. »

L’Espagnol Javier Fermandez, qui est champion en titre, a pris le premier rang avec 109,05 points, devant le Japonais Shoma Uno (104,86).

Bonne question

Fernandez, qui tout comme Chan est un excellent patineur, a été interrogé pendant la conférence de presse sur l’enjeu des sauts quadruples.

« Je crois que vous venez de poser la meilleure question de l’année, a mentionné Fernandez, suscitant l’hilarité des journalistes. Quand tu vois les juges prendre en compte la qualité du patinage, des transitions et de l’interprétation… tu comprends que le nombre de quads dans un programme n’a aucune importance, et je crois que c’est très correct comme ça. Si tu peux créer de bons éléments en patinant, alors tu pourrais devenir champion du monde. »

« Mais si tu réussis de beaux sauts, et que tu ne patines pas, alors tu n’as pas ta place ici. Si nous perdons l’aspect artistique dans cette discipline, alors nous perdrons tout. Donc, lorsque nous regardons Patrick [Chan], qui n’effectue qu’un seul quad, je dois admettre que nous sommes tous conscients du talent de Patrick Chan. Je pourrais le répéter des milliers de fois. »

« Et lorsqu’il réussit, lorsqu’il est récompensé, tout le monde est content, parce que c’est comme ça que c’est censé être. C’est juste. »

Kevin Reynolds, de Coquitlam, en Colombie-Britannique, a réussi ses deux sauts quadruples et terminé 12e avec 84,44.

Quelques heures après qu’Eric Radford eut songé à se retirer en raison d’une blessure à une hanche, Meagan Duhamel et lui ont terminé septièmes de l’épreuve en couple.

Les doubles champions du monde ont offert une performance en demi-teinte au son de Non, je ne regrette rien d’Édith Piaf et fini septièmes avec 206,06 points.

Leurs compatriotes Liubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch ont conclu la compétition tout juste devant eux, en 6e place, à 206,19.

Le couple québécois formé de Julianne Séguin, de Montréal, et Charlie Bilodeau, de Rimouski, a fini 11e à 198,21 points.

Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han ont dominé la compétition avec 232,06 points, suivis de près par les Allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot à 230,30. Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont clos le podium avec une récolte de 219,03 points.

Radford a révélé mercredi qu’il souffrait d’une blessure à une hanche qui avait commencé par des spasmes musculaires la semaine dernière, lui donnant l’impression d’avoir « une jambe de bois ».

Le vétéran âgé de 32 ans a mentionné que sa hanche était très douloureuse après le programme court de mercredi, à l’issue duquel il avait terminé septième.

Les résultats combinés des programmes court et libre ont garanti au Canada la présence de trois couples aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’an prochain.